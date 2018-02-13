В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Дамаск – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 43 человека. Обеспечена безопасность прохождения гумконвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Общий вес доставленного груза 130 тонн.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2357.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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