АСТАНА, 13 фев — РИА Новости. Встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии, возможно, состоится в Астане в марте, после этого в столице Казахстана пройдет очередной раунд переговоров по САР, сообщил во вторник министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
"В эти дни мы получили информацию от наших российских коллег о том, что страны-гаранты астанинского процесса, а именно РФ, Турция и Иран, намерены собрать встречу министров иностранных дел этих стран в рамках астанинского процесса и возможное место проведения — это Астана. Сроки и конкретная повестка дня в настоящий момент уточняются… В этой связи очередной раунд самого астанинского процесса намечено провести после упомянутой встречи министров иностранных дел", — сказал Абдрахманов журналистам по итогам заседания правительства.
Он отметил, что встреча глав МИД стран-гарантов, скорее всего, пройдёт в марте.
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