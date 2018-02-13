Центр по примирению в Сирии привез гумпомощь в высокогорное село в Латакии

Участники межконфессиональной делегации религиозных деятелей из России во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото

Участники межконфессиональной делегации религиозных деятелей из России во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото

ЭЛЬ-БУДИ (Сирия), 13 фев — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал доставку гуманитарной помощи в высокогорное село Эль-Буди в сирийской Латакии.

"Сегодня мы приехали в провинции Латакия в село Эль-Буди. Здесь горное село. Очень много граждан погибли, защищая свою Родину. Мы приехали оказать посильную помощь местному населению от лица РФ. Выдать одеяла в количестве 280 комплектов. Именно для семей погибших", — заявил журналистам представитель центра полковник Андрей Некипелов.

Раздача вещей проходила в местном клубе. В этом же помещении российские военные медики провели осмотр местных жителей. Нуждающиеся получили медицинские препараты. "Здесь в связи с тем, что проходили боевые действия, очень много бывших военнослужащих армии сирийской. Соответственно, очень много последствий огнестрельных ранений, последствий минно-взрывных ранений", — рассказал представитель центра, майор Антон Ершов, участвовавший в доставке помощи.

По его словам, среди местного населения распространён сахарный диабет и болезни кардиологии, а также респираторные заболевания.

Местные жители с благодарностью приняли помощь российских военных. "У нас в деревне невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь. Я сломал ногу ещё несколько месяцев назад. И до сих пор хожу в лангете. Никак не срастается. Ваши военные врачи подсказали, какие препараты принимать, чтобы быстрее поправиться", — сказал местный житель Рами Хуссейн.

Ранее сирийский Дейр-эз-Зор получил несколько тонн гуманитарной помощи от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, другой гуманитарный груз — собранный на средства российских верующих — был доставлен в Алеппо.

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