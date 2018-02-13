Сирийские курды не ставили вопрос о дезинтеграции страны, заявил Богданов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сирийские курды не ставили вопрос о дезинтеграции страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Об этом четко и ясно говорится в заключительном заявлении конгресса. Никто из делегатов, выступавших на форуме, не призывал к дезинтеграции Сирии", — сказал Богданов в интервью газете "Известия".
"Более того, могу со всей откровенностью заявить, что так вопрос не ставил ни один представитель сирийских курдов, с которыми мне ранее приходилось встречаться", — отметил он.
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