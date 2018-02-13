Сирийские курды не ставили вопрос о дезинтеграции страны, заявил Богданов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сирийские курды не ставили вопрос о дезинтеграции страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, как продемонстрировал недавно состоявшийся в Сочи конгресс сирийского национального диалога, участие в котором принимали в том числе и этнические курды, "сирийский народ твердо настроен на сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности своей страны".

"Об этом четко и ясно говорится в заключительном заявлении конгресса. Никто из делегатов, выступавших на форуме, не призывал к дезинтеграции Сирии", — сказал Богданов в интервью газете "Известия".

"Более того, могу со всей откровенностью заявить, что так вопрос не ставил ни один представитель сирийских курдов, с которыми мне ранее приходилось встречаться", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>