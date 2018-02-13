Богданов считает США ответственными за сепаратизм среди сирийских курдов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США ответственны за разогрев сепаратистских настроений среди некоторых курдов Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"По нашей оценке, ответственность за разогрев сепаратистских настроений среди некоторой части курдов ложится прежде всего на неуклюжие действия наших американских партнеров", — сказал он в интервью газете " Известия ".

По словам Богданова, США "у курдов они создали иллюзию того, что курды северной Сирии, что бы они ни делали, будут находиться под защитой и покровительством США".

"А у турок — спровоцировали самые серьезные опасения за безопасность южной границы страны, которую американцы собирались, как можно было понять из некоторых заявлений их официальных представителей, передать под контроль курдских формирований, подготовленных и вооруженных американскими инструкторами", — отметил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что "еще один элемент нашего рецепта состоит в рекомендации всем внешним силам, пытающимся оказать влияние на ситуацию в Сирии, действовать с учетом непростых региональных реалий и специфики этой весьма своеобразной страны с богатой историей и национальными традициями".

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