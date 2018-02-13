СМИ: спецназ из США ищет в Сирии могилы американцев, убитых боевиками ИГ*

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Бойцы спецподразделений США проводят в Сирии операцию по поиску мест захоронений заложников-американцев, убитых в разные годы боевиками группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

"Три чиновника проинформировали о наземных поисках, которые проводят американские спецназовцы. Это первые реальные усилия по обнаружению останков двух американских журналистов и двух американских гуманитарных работников, убитых в период с 2014 по 2015 год", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, операция началась после получения разведданных от двух членов ИГ* британского происхождения, которых в прошлом месяце захватили в плен сирийскими курдами.

Боевики Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в четверку боевиков, известных как "Битлз" из-за их британского акцента. Банда занималась похищениями, пытками, вымогательствами, а также казнью заложников путем обезглавливания. Свои деяния они записывали на видео и выкладывали в интернет. Главарь группы Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Телеканал уточняет, что разыскиваются останки журналистов Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа, а также двух сотрудников гуманитарных организаций – Кейлы Мюллер и Абдул-Рахмана Кассига.

*Террористическая организация, запрещенная в России.