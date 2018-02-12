В Вене представили первую часть каталога разрушенных в Сирии святынь

ВЕНА, 12 фев — РИА Новости. Первую часть каталога христианских святынь, разрушенных в ходе войны в Сирии, представили в понедельник на конференции в Вене, передает корреспондент РИА Новости.

В конференции, приуроченной к годовщине исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года, приняли участие представители РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей, которые обсудили вопрос помощи христианскому населению Сирии.

В каталоге содержится информация о 31 объекте. Каждому из них посвящена статья с фотографиями разрушенных святынь, в нескольких случаях приведены снимки объектов в первоначальном состоянии. В статьях также описывают обстоятельства, при которых святыням был нанесён ущерб. Большая часть святынь была разрушена в ходе боевых действий в Алеппо и Хомсе, также в Дамаске и его в окрестностях.

"Ситуация, связанная с разрушением христианских святынь в Сирии, изучалась в рамках выполнения планов, намеченных в Гаване. Результатом этой работы стал иллюстрированный каталог, первую часть которого только что опубликовали. Каталог включает 30 церквей, монастырей и христианских кладбищ, которые необходимо восстановить в ближайшем будущем", — заявил на конференции глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что "вопрос восстановления нормальной жизни в Сирии станет приоритетным для Московской патриархии в межконфессиональной сотрудничестве".