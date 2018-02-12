Россия зафиксировала нарушения перемирия в жилых кварталах Дамаска

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток фиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в жилых кварталах Дамаска из района Восточной Гуты, а так же в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Деръа, заявил на брифинге представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Не прекращаются обстрелы незаконными вооруженными формированиями жилых кварталов Дамаска из района Восточной Гуты. В течение суток боевиками выпущено 20 мин. Имеются жертвы среди мирного населения… В течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс, Деръа и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Зайта-эль-Бахра провинции Хомс и Ширши провинции Хама.

По словам Евтушенко, Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлено около двух с половиной тонн продовольствия и питьевой воды. Представителями российского Центра по примирению проведены благотворительные акции в городе Алеппо, где воспитанникам детского дома выданы подарочные наборы, продукты питания, канцелярские принадлежности и мягкие игрушки. В населенном пункте Аль-Буди провинции Латакия жителям роздано восемьсот одеял, в населенном пункте Эт-Телль провинции Дамаск организована раздача одежды для женщин и детей. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 38 сирийцам, включая 15 детей.

Сообщается, что при содействии российского Центра по примирению организованы мероприятия, направленные на возобновление обучения детей в школах на освобожденных и примирившихся территориях. В настоящее время проводится мониторинг состояния школьных зданий и определение объектов для первоочередной реконструкции.

Добавляется, что представители российского Центра по примирению продолжают принимать участие в заседаниях комитетов национального примирения провинций Сирии, содействуя решению проблем гуманитарной обстановки и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, созданию благоприятных условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Всего за сутки в свои дома вернулись 155 человек, в том числе в провинции Хомс – 12, Дамаск – четыре, в провинции Дейр-эз-Зор – 139 человек.

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