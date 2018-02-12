Богданов обсудил с послом Сирии итоги конгресса нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Cпецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник провел встречу с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом, сообщили в российском МИД.

"В ходе беседы обсуждалось последнее развитие событий в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего перехода к активной фазе политического урегулирования сирийского кризиса. В этой связи состоялся углубленный обмен мнениями об итогах прошедшего 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога и выполнения принятых на нем решений", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что встреча прошла по инициативе сирийской стороны.

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