Турция не будет торговаться по операции в Африне, заявил Йылдырым

АНКАРА, 12 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал США "прийти в себя" и прекратить военную помощь формированиям сирийских курдов, при этом Анкара не намерена вступать в "грязный торг" по поводу своей операции в сирийском Африне.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.

"Нельзя использовать одних террористов, чтобы бить ими других. Нам все равно, какие это террористы, но если они нам угрожают – мы будем наступать на них беспощадно, как сейчас при операции "Оливковая ветвь". Мы не будем вступать в грязный торг по этому поводу. Наш союзник по НАТО, США, должны наконец взяться за ум, прийти в себя и принять правильное решение", — сказал Йылдырым журналистам.

Он добавил, что если США по-прежнему не будут учитывать интересы Турции в регионе, то Анкара "предпримет все необходимые действия".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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