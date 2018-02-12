Турция не будет торговаться по операции в Африне, заявил Йылдырым

АНКАРА, 12 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал США "прийти в себя" и прекратить военную помощь формированиям сирийских курдов, при этом Анкара не намерена вступать в "грязный торг" по поводу своей операции в сирийском Африне.
"Нельзя использовать одних террористов, чтобы бить ими других. Нам все равно, какие это террористы, но если они нам угрожают – мы будем наступать на них беспощадно, как сейчас при операции "Оливковая ветвь". Мы не будем вступать в грязный торг по этому поводу. Наш союзник по НАТО, США, должны наконец взяться за ум, прийти в себя и принять правильное решение", — сказал Йылдырым журналистам.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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