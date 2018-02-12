Озеров рассказал о диалоге российских и американских военных в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Несмотря на целый ряд трудностей, связанных, в том числе, с пребыванием вооруженных сил возглавляемой США коалиции в Сирии и на сопредельных с ней территориях, российские и американские военные по-прежнему стараются вести между собой диалог, направленный на исключение боестолкновений самолетов РФ и США, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее RT сообщил со ссылкой на отчёт генерального инспектората Пентагона, что в министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против "Исламского государства"*. В документе также говорится об "опасных манёврах" российских самолётов вблизи американских, из-за чего "нарастал риск непреднамеренных перестрелок".

"Несмотря на все трудности, которые в Сирии есть — они, в первую очередь, связаны с пребыванием американцев в Сирии и на близлежащих территориях, российские и американские военные между собой стараются вести диалог, чтобы исключить создание условий, при которых может произойти (их) столкновение", — заявил Озеров.

Он отметил, что, "несмотря на отдельные инциденты", в целом за время пребывания российских ВКС в Сирии не возникало ситуаций, связанных с созданием угрозы российским самолетам и их летчикам.

При этом сенатор заявил, что рассматривает заявления Пентагона о помехе со стороны российских ВКС в Сирии как попытку дискредитировать роль России в прекращении войны в САР и переходе к мирной жизни в стране.

"США, в свою очередь, всеми силами стараются развязать новый виток военных действий в Сирии, несмотря на то, что, в отличие от России, которая находится в САР по приглашению руководством страны, присутствуют в Сирии в нарушение всех международных норм", — сказал Озеров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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