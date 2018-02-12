Косачев рассказал, кому и как мешает Россия в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия мешает Вашингтону в Сирии противодействовать Дамаску и Тегерану, при этом только наша страна находится в САР легально, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Цитируемые СМИ заявления представителей минобороны США по поводу того, что военное присутствие России в Сирии, мол, усложняет проведение операций против ИГ*, звучит весьма абсурдно, поскольку, во-первых, главная задача по разгрому основных сил террористов уже выполнена, причем Россией, и, во-вторых, именно российское военное присутствие в Сирии легально, в отличие от американского", сказал Косачев.

Однако если вспомнить прежние заявления американцев о нежелании выводить войска и после разгрома ИГ*, для противодействия террористам и Ирану, как заявил, например, госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также если учитывать последние данные об ударе американской коалиции по сирийским правительственным войскам, то "смысл сигналов Пентагона в другом: Россия мешает противодействовать Дамаску и Тегерану", подчеркнул политик.

"То есть Вашингтон искусственно подменяет понятия "Россия мешает США" на "Россия мешает США воевать с террористами", что выглядит откровенным передергиванием. Он отчаянно пытается оставаться в игре и не дать ни войне, ни миру в Сирии состояться без него", — сказал Косачев.

Но ничего хорошего, кроме новых жертв и затягивания процесса внутрисирийского примирения, это не принесет, уверен он. "Однако ожидать, что Америка отбросит свою "ближневосточную ревность" и начнет играть по каким-то правилам, кроме своих собственных, увы, не приходится, и потому США из фактора решения общей проблемы рискуют окончательно стать частью самой проблемы", заключил глава комитета СФ.