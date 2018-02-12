Косачев рассказал, кому и как мешает Россия в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия мешает Вашингтону в Сирии противодействовать Дамаску и Тегерану, при этом только наша страна находится в САР легально, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Однако если вспомнить прежние заявления американцев о нежелании выводить войска и после разгрома ИГ*, для противодействия террористам и Ирану, как заявил, например, госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также если учитывать последние данные об ударе американской коалиции по сирийским правительственным войскам, то "смысл сигналов Пентагона в другом: Россия мешает противодействовать Дамаску и Тегерану", подчеркнул политик.
Но ничего хорошего, кроме новых жертв и затягивания процесса внутрисирийского примирения, это не принесет, уверен он. "Однако ожидать, что Америка отбросит свою "ближневосточную ревность" и начнет играть по каким-то правилам, кроме своих собственных, увы, не приходится, и потому США из фактора решения общей проблемы рискуют окончательно стать частью самой проблемы", заключил глава комитета СФ.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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