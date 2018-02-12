В Кремле отметили дефицит помощи США в борьбе с терроризмом в Сирии

13:4012.02.2018
(обновлено: 14:00 12.02.2018)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Кремле отмечают дефицит помощи США в борьбе с терроризмом в Сирии и налаживании политического урегулирования в САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается помощи Соединенных Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците", — заявил Песков журналистам в понедельник.
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