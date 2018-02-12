В ГД назвали саморазоблачением слова США о том, что РФ мешает им в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявления Пентагона о том, что Россия мешает США бороться с "Исламским государством"* в Сирии являются "саморазоблачением", заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в минобороны США считают военное присутствие России в Сирии фактором, который усложняет проведение операций коалиции против ИГ*. Об этом сообщается в отчёте генерального инспектората Пентагона. В документе также говорится об "опасных манёврах" российских самолётов вблизи американских, из-за чего "нарастал риск непреднамеренных перестрелок".

"Заявления представителей Пентагона о том, что присутствие России в Сирии является помехой для деятельности США, являются откровенным саморазоблачением их целей в этой настрадавшейся от войны ближневосточной стране. Американской коалиции действительно очень мешают российские военные, только не в борьбе с ИГ*, а в организации провокаций, ведении двойной игры с террористами и попытках создания зоны американского влияния в Сирии", — сказал депутат.

Он также отметил, что Пентагон "использует внутрисирийские противоречия и прикармливает террористов для сохранения нестабильности в регионе, не оставляя попыток раздробить Сирию на зоны влияния".

"Заезженная, неубедительная и уже надоевшая риторика американских военных в отношении действий России в Сирии это очередная ложь, попытка оправдать их провальную сирийскую кампанию в глазах мировой общественности, подлить масла в костер антироссийской истерии и объяснить собственным гражданам США эскалацию военных расходов", — считает политик.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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