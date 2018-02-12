Богданов призвал не допустить эскалации в Сирии после ударов Израиля

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия призывает не допустить эскалации в регионе после ударов Израиля по Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы призываем всех к спокойствию, чтобы не допустить очень опасной эскалации в странах региона", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о последних ударах Израиля по Сирии.

В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ в свою очередь заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.