Пушков назвал США помехой для окончательного разгрома ИГ* в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что помехой для окончательного разгрома "Исламского государства"* являются сами США из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима.

"Абсурд вместо логики: Россия не может быть "помехой" для борьбы с ИГ* в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома ИГ* являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске. Так и надо было заявить", — написал Пушков в Twitter

Ранее RT сообщил со ссылкой на отчёт генерального инспектората Пентагона, что в министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против "Исламского государства"*.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещена в России