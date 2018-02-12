Пушков назвал США помехой для окончательного разгрома ИГ* в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что помехой для окончательного разгрома "Исламского государства"* являются сами США из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима.
Ранее RT сообщил со ссылкой на отчёт генерального инспектората Пентагона, что в министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против "Исламского государства"*.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещена в России
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