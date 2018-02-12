Россия является непреодолимым препятствием для США в Сирии, считает депутат

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия является непреодолимым препятствием для проведения Вашингтоном своей политики в Сирии, направленной на свержение законного президента республики Башара Асада и препятствование мирному урегулированию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как сообщалось в отчёте генерального инспектората Пентагона, в Минобороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против "Исламского государства" *. В документе также говорится об "опасных манёврах" российских самолётов вблизи американских, из-за чего "нарастал риск непреднамеренных перестрелок".

"Сегодня Россия и САР безусловно являются не то что препятствием, а непреодолимым препятствием для США и их союзников по навязыванию своей политики Сирийской арабской республике по свержению законно избранного президента Башара Асада, по препятствию мирному урегулированию, недопущению гуманитарной катастрофы в САР", — сказал депутат.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против террористов с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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