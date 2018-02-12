Богданов сообщил о возможном продлении зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлен, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он напомнил, что РФ выступает за соблюдение договоренностей по зонам деэскалации и сохранение территориальной целостности САР.
"Но мы всегда подчеркиваем, что эта мера, установление зон деэскалации, она чисто временная, с тем, чтобы создавать условия более благоприятные для политического урегулирования, которое должно в конечном счете обеспечить… выполнение резолюции 2254 (СБ ООН) и обеспечение суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии", — добавил Богданов.
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