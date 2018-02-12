Богданов сообщил о возможном продлении зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлен, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Конечно, может. Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия зон деэскалации в Сирии.

Он напомнил, что РФ выступает за соблюдение договоренностей по зонам деэскалации и сохранение территориальной целостности САР.

"Но мы всегда подчеркиваем, что эта мера, установление зон деэскалации, она чисто временная, с тем, чтобы создавать условия более благоприятные для политического урегулирования, которое должно в конечном счете обеспечить… выполнение резолюции 2254 (СБ ООН) и обеспечение суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии", — добавил Богданов.