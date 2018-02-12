В Турции задержали более 650 человек за протесты против операции в Африне

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкая полиция задержала после начала операции ВС Турции в сирийском Африне 666 человек за агитацию против нее в соцсетях и участие в акциях протеста, говорится в сообщении МВД страны.

"С начала операции "Оливковая ветвь" за террористическую пропаганду в соцсетях и участие в акциях протеста задержаны 666 человек", — сообщили в понедельник в МВД Турции.

Отмечается, что за агитацию в соцсетях задержаны 474 человека, за участие в акциях протеста — 192.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.