Россия за сутки зафиксировала 13 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – три, Хомс – один, Дамаск – три, Дераа – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Хомс – один, Дамаск – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция, в населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор местному населению доставлено 1,9 тонны продуктов питания. В течение суток медицинскую помощь получили 38 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Ширши провинции Хама и Зайта-Эль-Бахра провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2357.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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