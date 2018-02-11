Лавров рассказал, зачем российские военные остаются в Хмеймиме

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оставшийся на базе Хмеймим российский контингент будет содействовать сирийским вооруженным силам, если ИГ*, вновь "поднимет голову" в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если ИГИЛ*, который был побежден в том, что касается его замыслов создать халифат, но все-таки разрозненными группами где-то в регионе присутствует, вновь будет "поднимать голову" на территории Сирии, то оставшаяся часть нашего контингента на базе в Хмеймиме, конечно, будет содействовать сирийской армии в подавлении этих рецидивов", — сказал Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 ".

О поражении группировки ИГ* в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*, а после заявления о полном разгроме ИГ* в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над группировкой ИГ* в Ираке и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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