Лавров рассказал, зачем российские военные остаются в Хмеймиме

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оставшийся на базе Хмеймим российский контингент будет содействовать сирийским вооруженным силам, если ИГ*, вновь "поднимет голову" в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия-1".
О поражении группировки ИГ* в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*, а после заявления о полном разгроме ИГ* в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над группировкой ИГ* в Ираке и Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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