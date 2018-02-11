В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — три, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хомс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Мухайям-Аль-Вафедин провинции Дамаск, местному населению доставлено продовольствие, общим весом груза 1,9 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 122 человекам.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2355. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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