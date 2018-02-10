Российские врачи за сутки помогли 36 сирийцам

Житель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя. Архивное фото

Житель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя. Архивное фото

ХМЕЙМИМ, 10 фев — РИА Новости. Российские врачи за минувшие сутки оказали помощь 36 сирийцам, в том числе 12 детям, сообщил на брифинге представитель Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 36 сирийцам, включая 12 детей", — сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий.

"В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте", — отметил представитель Центра.

Также генерал Евтушенко сообщил, что в течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо.

"За прошедшие сутки помощь оказана жителям населенного пункта Расм-Эль-Хаббаз провинции Алеппо. Организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба и предметов одежды. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода", — отметил он.

"Всего за сутки к местам прежнего проживания вернулось 173 человека, в том числе в провинции Хомс — 14, в провинции Дамаск — 16, в провинции Дейр- Эз- Зор — 143 человека", — отметил Евтушенко.

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