ООН сообщила о возможной химатаке в сирийском Саракебе в начале февраля

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило сведения о возможном применении химических веществ в сирийском городе Саракеб 4 февраля, говорится в пресс-релизе управления.

"Сотрудники УВКПЧ получили сообщения, в том числе видеозапись, свидетельствующие о том, что 4 февраля мог произойти случай выброса ядовитых отравляющих веществ после авиаударов по жилому району на востоке города Саракеб, данных о жертвах в результате атаки нет", — говорится в релизе.

По данным УВКПЧ, в период с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта". По его данным, нападениям поверглись по меньшей мере девять медицинских учреждений в Восточной Гуте и Идлибе.

Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

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