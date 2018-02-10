МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следующий раунд в Астане по Сирии состоится в скором времени, но точные сроки пока не определены, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Точные сроки следующей встречи в Астане по Сирии пока не определены. Могу сказать одно – это произойдет в скором времени", — сказал он.
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Замглавы МИД РФ сообщил, что в январе Астанинской площадке исполнился год и достигнутые результаты впечатляют. В частности, на территории Сирии введен режим прекращения огня, созданы зоны деэскалации, что обеспечило снижение уровня насилия, улучшило гуманитарную ситуацию.
"Видим необходимость сохранить и продолжить максимально эффективно задействовать этот инструмент в интересах продвижения к восстановлению мира в Сирии через политическое урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН. Астанинский формат ни в коем случае не является подменой Женевской площадки. Он органично дополняет и стимулирует ее", — отметил высокопоставленный дипломат.
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