В МИД ожидают скорого проведения нового раунда переговоров по САР в Астане

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следующий раунд в Астане по Сирии состоится в скором времени, но точные сроки пока не определены, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Точные сроки следующей встречи в Астане по Сирии пока не определены. Могу сказать одно – это произойдет в скором времени", — сказал он.

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По словам Богданова, "нельзя терять импульс, который придал урегулированию в Сирии состоявшийся в Сочи 29-30 января конгресс сирийского национального диалога".

Замглавы МИД РФ сообщил, что в январе Астанинской площадке исполнился год и достигнутые результаты впечатляют. В частности, на территории Сирии введен режим прекращения огня, созданы зоны деэскалации, что обеспечило снижение уровня насилия, улучшило гуманитарную ситуацию.

"Видим необходимость сохранить и продолжить максимально эффективно задействовать этот инструмент в интересах продвижения к восстановлению мира в Сирии через политическое урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН. Астанинский формат ни в коем случае не является подменой Женевской площадки. Он органично дополняет и стимулирует ее", — отметил высокопоставленный дипломат.

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