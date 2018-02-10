Небензя рассказал о взаимодействии с США по расследованию химатак в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США пока не соглашаются на российские предложения по расследованию применения химоружия, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас было два раунда экспертных консультаций, на этом пока все остановилось", — сказал Небензя.
"Американские партнеры говорили, что наша резолюция ущербна для них, наилучший вариант — вернуться к "убитому" нами механизму расследования", — добавил он.
"Ответственность за "смерть" СМР на них, а не на нас. Но мы не переставали думать о механизме расследования, поэтому предложили новую резолюцию, которая сейчас находится в стадии экспертного обсуждения. Откровенно говоря, близких перспектив ее принятия я не вижу с учетом позиции американцев. Да и не совсем понятно, зачем американцам нужен независимый механизм расследования химических инцидентов в Сирии, когда они не только до расследования, а до подтверждения применения химического оружия там, сразу же обвиняют режим в том, что он это сделал", — сказал Небензя.
"На мой простой вопрос — какие политические и военные дивиденды применение химического оружия дает сирийскому правительству — они стыдливо отводят глаза и на этот вопрос мне не отвечают", — заключил он.
Еще одна тактика США, по словам Небензи, в том, чтобы провести вопрос через Организацию по запрещению химического оружия.
"Американцы уже на протяжении длительного времени ведут масштабную кампанию в ОЗХО по выламыванию рук участникам организации с тем, чтобы принять антисирийскую резолюцию, осуждающую "режим" за применение химического оружия, с последующей передачей в СБ ООН со ссылкой на седьмую главу Устава ООН", — сообщил Небензя.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>