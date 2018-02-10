Небензя рассказал о взаимодействии с США по расследованию химатак в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США пока не соглашаются на российские предложения по расследованию применения химоружия, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе. Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. Но США выступили против него и предложили восстановить СМР.

"У нас было два раунда экспертных консультаций, на этом пока все остановилось", — сказал Небензя.

"Американские партнеры говорили, что наша резолюция ущербна для них, наилучший вариант — вернуться к "убитому" нами механизму расследования", — добавил он.

По словам российского постпреда, в действительности механизм СМР "убили" американцы, поскольку последними отказались принять российский проект резолюции СБ о продлении СМР и приведении его в соответствие со стандартами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

"Ответственность за "смерть" СМР на них, а не на нас. Но мы не переставали думать о механизме расследования, поэтому предложили новую резолюцию, которая сейчас находится в стадии экспертного обсуждения. Откровенно говоря, близких перспектив ее принятия я не вижу с учетом позиции американцев. Да и не совсем понятно, зачем американцам нужен независимый механизм расследования химических инцидентов в Сирии, когда они не только до расследования, а до подтверждения применения химического оружия там, сразу же обвиняют режим в том, что он это сделал", — сказал Небензя.

"На мой простой вопрос — какие политические и военные дивиденды применение химического оружия дает сирийскому правительству — они стыдливо отводят глаза и на этот вопрос мне не отвечают", — заключил он.

Небензя также назвал череду слухов о применении химоружия в Сирии частью клеветнической кампании по дискредитации сирийских властей и конгресса национального диалога Сирии, который прошел в Сочи. "Это классическая пропагандистская акция", — сказал Небензя.

Еще одна тактика США, по словам Небензи, в том, чтобы провести вопрос через Организацию по запрещению химического оружия.

"Американцы уже на протяжении длительного времени ведут масштабную кампанию в ОЗХО по выламыванию рук участникам организации с тем, чтобы принять антисирийскую резолюцию, осуждающую "режим" за применение химического оружия, с последующей передачей в СБ ООН со ссылкой на седьмую главу Устава ООН", — сообщил Небензя.

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