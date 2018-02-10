Постпред России при ООН высоко оценил результаты конгресса нацдиалога Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи дал импульс женевскому процессу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"То, что произошло в Сочи, — это импульс женевскому процессу, который простаивал", — сказал Небензя.

Он напомнил, что на конгрессе было принято решение о создании конституционной комиссии, подтверждены 12 принципов будущего устройства Сирии. Все это дало возможность для работы спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, уточнил Небензя.

"Теперь все в его (де Мистуры) руках, он в Женеве может заниматься формированием конституционной комиссии, написанием конституции, подготовкой к выборам", — сказал Небензя.

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