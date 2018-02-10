В Турции рассказали о ходе операции в Африне

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Турецкая авиация поразила 36 объектов "террористических организаций" в Африне на северо-западе Сирии, сообщил в субботу генштаб ВС Турции.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 36 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 79 террористов, с начала операции — 1141", — говорится в заявлении генштаба.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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