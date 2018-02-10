В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки десять нарушений режима прекращения огня, турецкие — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Дамаск – один, Латакия – пять, Хомс – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Идлиб – пять, Хомс – один", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*. В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 36 человек.

Добавляется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 355. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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