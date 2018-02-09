Небензя прокомментировал заявления о применении в Сирии химоружия

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тема применения химоружия в Сирии возникает каждый раз, когда намечается какой-либо прогресс в урегулировании, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Химическое оружие — это только один элемент сирийского кризиса, который используется или не используется в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг политического урегулирования. Мы видим такую странную закономерность — странную, но нам вполне понятную: как только намечается какой-то прогресс в области политического урегулирования в Сирии, сразу же обостряется тема применения химического оружия и гуманитарной ситуации в Сирии", — сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".

Постпред РФ отметил, что "мы очевидно связываем то, что сейчас происходит вокруг этого, с успехом проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который, действительно, придал колоссальный импульс женевскому процессу и осуществлению резолюции СБ ООН 2254, за которую так радеют наши партнеры".

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

В Минобороны РФ заявили, что попытки Вашингтона обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США и решительно осудил такие заявления.

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