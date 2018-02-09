МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В попытках продолжить военный конфликт в Сирии США стремятся столкнуть Россию с другим участниками мирного урегулирования, однако руководство РФ не поддаётся на провокации, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"США делают все для того, чтобы война в Сирии продолжалась. Вооружают остатки боевиков, в том числе современным оружием. Поддерживая радикальные оппозиционные силы, усиливают раскол между представителями различных конфессий внутри сирийского мусульманского мира, используя религиозный фактор как разменную монету в политической игре. Стараются столкнуть Россию с другими странами-участницами мирного урегулирования в САР — честь и хвала военному и дипломатическому руководству России, что они не поддаются на эти провокации", — заявил Бондарев.

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