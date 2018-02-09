Постпред России призвал ЕС смягчить позицию в сирийском вопросе

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Евросоюзу следовало бы сделать свою позицию в отношении сирийской проблематики более гибкой, если у Брюсселя есть желание активнее участвовать в процессах восстановления этой страны, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявляла, что ЕС будет готов инвестировать в восстановление Сирии только после достижения в Женеве под эгидой ООН договоренности об урегулировании конфликта.

"Евросоюз номинально входил в Международную группу поддержки Сирии, об этой группе сейчас мало кто вспоминает…, но ясно, что по мере реализации перелома в военной ситуации, который был достигнут благодаря совместным усилиям и сирийской армии, и российских ВКС, сейчас на первый план выступает вопрос, во-первых, возвращения беженцев и восстановления. Это взаимосвязанные моменты, потому что беженцы будут возвращаться туда, где, во-первых, безопасно и, во-вторых, где элементарно есть, где жить", — сказал Чижов в интервью каналу "Россия-24".

Сейчас уже главное не просто присылать помощь через ООН и Красный Крест, а "надо страну восстанавливать", добавил он.

"И если Евросоюз хочет приподнять уровень своей вовлеченности в сирийские дела, а заявления об этом мы слышим регулярно из уст руководителей ЕС, то, наверное, они могли бы для начала занять более гибкую позицию в этом вопросе, нежели та, которой они придерживались до сих пор, а позиция заключалась в том, что, как говорится, утром политический переход (в Сирии), вечером — участие в реконструкции", — заявил Чижов.

Он отметил, что в настоящее время активно идет процесс политического урегулирования, но, с учетом масштаба разрушений инфраструктуры, которые есть в Сирии, "помогать надо уже сейчас".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

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