Глава генштаба Турции проинспектировал район проведения операции в Африне

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар проинспектировал на самолете район проведения операции в Африне на северо-западе Сирии, сообщил в пятницу турецкий генштаб.

"Генерал Акар осмотрел на самолете ВВС Турции район проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. В инспекции участвовали командующие войсками", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

По сообщению агентства Anadolu, ВС Турции и оппозиционная "Свободная сирийская армия" взяли под контроль еще четыре деревни на западе Африна. Кроме того, в районе Джендерес ими была занята стратегическая высота Нисрия.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.



