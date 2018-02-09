Глава генштаба Турции проинспектировал район проведения операции в Африне

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар проинспектировал на самолете район проведения операции в Африне на северо-западе Сирии, сообщил в пятницу турецкий генштаб.
По сообщению агентства Anadolu, ВС Турции и оппозиционная "Свободная сирийская армия" взяли под контроль еще четыре деревни на западе Африна. Кроме того, в районе Джендерес ими была занята стратегическая высота Нисрия.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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