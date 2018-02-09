Посол России сравнил западные санкции против Сирии с действиями террористов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западные санкции против Сирии нелегитимны, нанесенный ими ущерб сопоставим с тем, что причинили экономике и социальной сфере САР действия террористов, заявил посол РФ в Дамаске Александр Кинщак.

"Западные санкции были предприняты в обход СБ ООН, мы их не признали, мы их осуждаем. А по поводу влияния западных санкций на гуманитарную ситуацию, я вряд ли смогу сказать что-то оригинальное, могу повторить то, что неоднократно сообщали сирийцы — они полагают, что по своему негативному эффекту, эти санкции негуманны, несправедливы и сопоставимы с ущербом, который нанесли сирийской экономике и социальной сфере террористы", — заявил посол в эфире телеканала "Россия-24"

"Эти санкции бьют по сирийскому народу… Мы призываем — снимите эти санкции и помогите сирийскому народу", — добавил посол.

Ранее Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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