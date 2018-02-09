В Африне в ходе спецоперации погиб турецкий военный

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии. архивное фото

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии. архивное фото

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции в сирийском Африне в пятницу, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого генштаба.

"Девятого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" против членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ* к юго-западу от Африна погиб наш боевой товарищ", — говорится в заявлении.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции — 18 человек погибли, более 60 ранены.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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