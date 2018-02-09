В Минобороны объяснили, из-за чего разрушился мост в Сирии‍

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Построенный российскими военными инженерами мост через Евфрат на востоке Сирии могли намеренно разрушить, пишет официальный печатный орган министерства обороны "Красная звезда".

По данным издания, в начале января уровень воды в реке неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. При этом никаких существенных осадков в регионе не наблюдалось. На следующий день мост разрушился.

"Расследование, проведённое сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет газета.

По данным экспертов, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было. Не исключено, что это была попытка американских военных не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, где США собирается усилить свое влияние.

Как рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, российские инженеры восстановили бы этот мост за "десятки минут".

"Желающие могут поинтересоваться — есть видео в интернете. А сирийцы — трудно сказать. По уму, для восстановления там хватит нескольких часов", — отметил эксперт.

Российские военные инженеры установили малый автомобильный разборный мост через Евфрат в сентябре. Длина моста — 212 метров, грузоподъёмность — 60 тонн. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня.

В октябре его передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. Возведение моста было необходимо, так как в регион возвращались беженцы, а другие мосты были разрушены в результате боевых действий.

Это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки в районах на левом берегу Евфрата, куда возвращаются беженцы, поскольку другие мосты были разрушены в результате боевых действий.

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