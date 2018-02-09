В Сирии девять населенных пунктов присоединились к перемирию за неделю

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Девять населенных пунктов присоединились к процессу примирения в Сирии за неделю, следует из инфографики, опубликованной официальным печатным органом Минобороны РФ газетой "Красная звезда".
Также сообщается, что более 770 сирийцев вернулись в свои дома. Согласно инфографике, более 500 человек, из которых 160 детей, получили медицинскую помощь.
Были проведены три гуманитарные акции, в ходе которых населению Сирии доставили более шести тонн продовольствия, сообщают в Минобороны.