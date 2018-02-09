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Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе коалиции в Сирии‍

01:1409.02.2018
(обновлено: 01:27 09.02.2018)
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© AP Photo / Petr David JosekАмериканский истребитель во время операции в Сирии. Архивное фотоАмериканский истребитель во время операции в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США заранее уведомила российскую сторону об ударе по проправительственным силам в Сирии, заявили в Пентагоне.

Дональд Трамп в Синей комнате Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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"Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим (власти Сирии — ред.), на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель", — сказала представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт.

Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась во время и после атаки сил коалиции.

При этом Уайт подтвердила информацию коалиции о деталях инцидента и отметила, что "атака на силы SDF была скоординирована".

Ответный удар

В среду западная коалиция во главе с США заявила, что проправительственные формирования совершили атаку на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), где находились американские военнослужащие, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

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© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Как отмечалось в сообщении, коалиция нанесла удар для "отражения акта агрессии". При этом западные военные не сообщили о пострадавших и погибших в результате атаки. В американском оборонном ведомстве также констатировали, что не обладают информацией, находились ли российские военные среди атакованных сил и попали ли они под обстрел. По информации телеканала АВС, порядка ста бойцов сирийских проправительственных сил стали жертвами удара коалиции. Как рассказал неназванный источник, при атаке использовалась артиллерия и авиация.

В целом коалиция во главе с США подчеркнула, что основной задачей операции западных государств в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство"*, однако в коалиции отметили, что оставляют за собой право на самозащиту.

Акт агрессии

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / APTV
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Сирийские власти, комментируя удар западной коалиции по проправительственным формированиям, назвали данный инцидент агрессией.

Как отмечает агентство SANA, которое приводит сообщение официального Дамаска, в результате удара по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек, многие получили различные ранения.

"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и SDF (Сирийские демократические силы, СДС) в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении сирийских властей.

Реакция России

В Кремле не стали комментировать инцидент с атакой западной коалиции во главе с США на проправительственные силы в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал обратиться за комментариями в Минобороны России.

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© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
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В российском военном ведомстве, в свою очередь, отметили, что причиной атаки западной коалиции на проправительственные формирования в Сирии стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев. В Минобороны также подчеркнули, что российских военных в данном районе нет.

Как рассказали в ведомстве, ополченцы осуществляли операцию против "спящей" ячейки ИГ*, когда международная коалиция во главе с США нанесла по ним авиаудар. По словам российских военных, операция проводилась в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны сообщили, что в последнее время участились обстрелы постов сирийских войск, в связи с чем на поиск злоумышленников отправили одно из подразделений ополчения.

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — отметили в Минобороны.

По информации российских военных, двадцать пять ополченцев пострадали в результате инцидента.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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При этом в Минобороны России обвинили США в захвате "экономических активов" в Сирии. Как отметили российские военные, незаконное нахождение американских сил обусловлено не борьбой с ИГ*.

Депутат Госдумы Владимир Шаманов, в свою очередь, заявил, что сейчас идет обсуждение вопроса о вынесении инцидента на повестку ООН. При этом он назвал действия международной коалиции во главе с США неприемлемыми.

"Мы в комитете оцениваем, что это безответственные действия государств, которых никто в Сирию не приглашал, по отношению к подразделениям правительственных войск, приведшие к гибели людей", — сказал депутат.

Сенатор Франц Клинцевич также прокомментировал инцидент с атакой западной коалиции на проправительственные силы. По его словам, действия США направлены на то, чтобы максимально осложнить ситуацию в Сирии для оправдания своего незаконного присутствия в этой ближневосточной стране. Он также подчеркнул, что политика США в Сирии не имеет никакого отношения к борьбе с ИГ*.

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