Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе коалиции в Сирии‍

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США заранее уведомила российскую сторону об ударе по проправительственным силам в Сирии, заявили в Пентагоне.
Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась во время и после атаки сил коалиции.
При этом Уайт подтвердила информацию коалиции о деталях инцидента и отметила, что "атака на силы SDF была скоординирована".
Ответный удар
В среду западная коалиция во главе с США заявила, что проправительственные формирования совершили атаку на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), где находились американские военнослужащие, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.
В целом коалиция во главе с США подчеркнула, что основной задачей операции западных государств в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство"*, однако в коалиции отметили, что оставляют за собой право на самозащиту.
Акт агрессии
Как отмечает агентство SANA, которое приводит сообщение официального Дамаска, в результате удара по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек, многие получили различные ранения.
"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и SDF (Сирийские демократические силы, СДС) в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении сирийских властей.
Реакция России
В Кремле не стали комментировать инцидент с атакой западной коалиции во главе с США на проправительственные силы в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал обратиться за комментариями в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, ополченцы осуществляли операцию против "спящей" ячейки ИГ*, когда международная коалиция во главе с США нанесла по ним авиаудар. По словам российских военных, операция проводилась в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны сообщили, что в последнее время участились обстрелы постов сирийских войск, в связи с чем на поиск злоумышленников отправили одно из подразделений ополчения.
"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — отметили в Минобороны.
По информации российских военных, двадцать пять ополченцев пострадали в результате инцидента.
Депутат Госдумы Владимир Шаманов, в свою очередь, заявил, что сейчас идет обсуждение вопроса о вынесении инцидента на повестку ООН. При этом он назвал действия международной коалиции во главе с США неприемлемыми.
"Мы в комитете оцениваем, что это безответственные действия государств, которых никто в Сирию не приглашал, по отношению к подразделениям правительственных войск, приведшие к гибели людей", — сказал депутат.
Сенатор Франц Клинцевич также прокомментировал инцидент с атакой западной коалиции на проправительственные силы. По его словам, действия США направлены на то, чтобы максимально осложнить ситуацию в Сирии для оправдания своего незаконного присутствия в этой ближневосточной стране. Он также подчеркнул, что политика США в Сирии не имеет никакого отношения к борьбе с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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