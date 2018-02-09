Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе коалиции в Сирии‍

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США заранее уведомила российскую сторону об ударе по проправительственным силам в Сирии, заявили в Пентагоне.

"Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим (власти Сирии — ред.), на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель", — сказала представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт.

Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась во время и после атаки сил коалиции.

При этом Уайт подтвердила информацию коалиции о деталях инцидента и отметила, что "атака на силы SDF была скоординирована".

Ответный удар

В среду западная коалиция во главе с США заявила, что проправительственные формирования совершили атаку на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), где находились американские военнослужащие, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

Как отмечалось в сообщении, коалиция нанесла удар для "отражения акта агрессии". При этом западные военные не сообщили о пострадавших и погибших в результате атаки. В американском оборонном ведомстве также констатировали, что не обладают информацией, находились ли российские военные среди атакованных сил и попали ли они под обстрел. По информации телеканала АВС, порядка ста бойцов сирийских проправительственных сил стали жертвами удара коалиции. Как рассказал неназванный источник, при атаке использовалась артиллерия и авиация.

В целом коалиция во главе с США подчеркнула, что основной задачей операции западных государств в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство"*, однако в коалиции отметили, что оставляют за собой право на самозащиту.

Акт агрессии

Сирийские власти, комментируя удар западной коалиции по проправительственным формированиям, назвали данный инцидент агрессией.

Как отмечает агентство SANA, которое приводит сообщение официального Дамаска, в результате удара по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек, многие получили различные ранения.

"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и SDF (Сирийские демократические силы, СДС) в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении сирийских властей.

Реакция России

В Кремле не стали комментировать инцидент с атакой западной коалиции во главе с США на проправительственные силы в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал обратиться за комментариями в Минобороны России.

В российском военном ведомстве, в свою очередь, отметили, что причиной атаки западной коалиции на проправительственные формирования в Сирии стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев. В Минобороны также подчеркнули, что российских военных в данном районе нет.

Как рассказали в ведомстве, ополченцы осуществляли операцию против "спящей" ячейки ИГ*, когда международная коалиция во главе с США нанесла по ним авиаудар. По словам российских военных, операция проводилась в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны сообщили, что в последнее время участились обстрелы постов сирийских войск, в связи с чем на поиск злоумышленников отправили одно из подразделений ополчения.

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — отметили в Минобороны.

По информации российских военных, двадцать пять ополченцев пострадали в результате инцидента.

При этом в Минобороны России обвинили США в захвате "экономических активов" в Сирии. Как отметили российские военные, незаконное нахождение американских сил обусловлено не борьбой с ИГ*.

Депутат Госдумы Владимир Шаманов, в свою очередь, заявил, что сейчас идет обсуждение вопроса о вынесении инцидента на повестку ООН. При этом он назвал действия международной коалиции во главе с США неприемлемыми.

"Мы в комитете оцениваем, что это безответственные действия государств, которых никто в Сирию не приглашал, по отношению к подразделениям правительственных войск, приведшие к гибели людей", — сказал депутат.

Сенатор Франц Клинцевич также прокомментировал инцидент с атакой западной коалиции на проправительственные силы. По его словам, действия США направлены на то, чтобы максимально осложнить ситуацию в Сирии для оправдания своего незаконного присутствия в этой ближневосточной стране. Он также подчеркнул, что политика США в Сирии не имеет никакого отношения к борьбе с ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России