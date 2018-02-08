Небензя обвинил ряд стран в попытке оклеветать Россию из-за успехов в Сирии

ООН, 8 фев — РИА Новости. Ряд стран в последние дни предпринимает усиленные попытки оклеветать Россию по ситуации вокруг Сирии после успешного проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сейчас после успеха конгресса сирийского национального диалога мы отчетливо видим интенсификацию попыток оклеветать Россию по Сирии, поставить под вопрос политическое урегулирование", — сказал Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по поводу гуманитарной ситуации в Сирии.

"Как только у нас есть какой-то прогресс на политическом фронте, мы получаем такую интенсификацию", — добавил он.

Дипломат отметил, что прошедшее заседание укладывается в рамки таких попыток.

"Сегодня гуманитарная ситуация в Сирии, хотя она и плохая, и удручающая, ничем не хуже, чем она была месяц назад. Но сейчас нам пытаются представить, что происходит что-то драматическое", — сказал Небензя.

По словам постпреда РФ, в ходе заседания российская сторона представила свою информацию по ситуации в САР, отметив, что она различна в разных районах страны.

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