Небензя обвинил ряд стран в попытке оклеветать Россию из-за успехов в Сирии

ООН, 8 фев — РИА Новости. Ряд стран в последние дни предпринимает усиленные попытки оклеветать Россию по ситуации вокруг Сирии после успешного проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Как только у нас есть какой-то прогресс на политическом фронте, мы получаем такую интенсификацию", — добавил он.
Дипломат отметил, что прошедшее заседание укладывается в рамки таких попыток.
По словам постпреда РФ, в ходе заседания российская сторона представила свою информацию по ситуации в САР, отметив, что она различна в разных районах страны.
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