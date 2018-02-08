Пентагон заявил, что продолжает контактировать с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Силы коалиции продолжают находиться в постоянном контакте с российской стороной, линия по предотвращению конфликтов в Сирии продолжает работать, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"Я не буду спекулировать на счет состава этих агрессоров. Но я скажу вам вот что — мы были в постоянном контакте с русскими. Линия по предотвращению конфликтов работает. Мы всегда оставляем за собой право на собственную защиту", — сказала она.

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