Пентагон считает, что канал связи с Россией по Сирии работает успешно

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Пентагон считает, что канал связи с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, так как РФ не атаковала силы коалиции в ответ на удар США по проправительственным силам, заявила официальный представитель американского военного ведомства Дана Уайт.

"Я могу сказать вам, что у нас было очень продуктивное общение с русскими. Мы сказали им, что произошло. Они согласились не атаковать силы коалиции. В этом смысле это был успех" — сказала на брифинге.

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