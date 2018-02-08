В главной больнице в Африне заканчиваются лекарства

АФРИН (Сирия), 8 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Главная больница района Африн в Сирии нуждается в медикаментах, запасы ряда необходимых препаратов быстро заканчиваются из-за большого числа поступающих раненых, сообщили РИА Новости сотрудники больницы.

"Уже ощущается нехватка препаратов, необходимых для проведения операций. Наркоз пока есть. Кровь приходят люди сдавать, поэтому пока тоже хватает. Лекарства для венозного питания, а также питательные средства на постоперационный период, уколы для столбняка – этого уже нет. Инсулина для диабетиков тоже нет, Клексан для людей в предынфарктном состоянии также отсутствует", — сказал один из оперирующих врачей.

По данным администрации больницы на среду, с начала военной кампании турецких сил в Африне погибли 148 мирных граждан, около 400 человек ранены.

Из-за регулярного поступления пострадавших больница города переполнена. Бригады операционных работают в экстренном режиме, находясь круглосуточно на рабочем месте. Функционируют всего четыре операционных, периодически в коридорах образуется очередь из раненых.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>