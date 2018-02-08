В SDF сообщили о продолжении боев в Африне

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бои в сирийском Африне между турецкой армией и протурецкими боевиками с одной стороны и "Сирийскими демократическими силами" (SDF) с другой продолжаются, сообщил медиацентр SDF.
"Столкновения в селе Шейх Хоруз (Sheikh Khoruz) продолжаются, турецкие силы вторжения и группировки джихадистов несут большие потери. Двадцать семь турецких солдат были убиты, десятки ранены, также десятки членов джихадистских террористических групп убиты. Медики вывозят тела и раненых в города Килис и Рейханлы (турецкие пограничные города)", — говорится в сообщении.
Кроме того, в окрестностях села Халил силы SDF "атаковали колонну вражеских машин, вооруженных пулеметами, убито 11 солдат", сообщил медиацентр. Он также распространил видеозапись атаки.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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