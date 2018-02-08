МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все заявления госдепартамента США о том, что американская сторона не была представлена на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, неправда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы слышали по линии пресс-службы госдепартамента, что США проигнорировали сочинский конгресс. Да нет, не проигнорировали. Были, были их представители, официально присутствовали в качестве наблюдателей. Можем дать имя. Почему нет? Если будут еще вопросы. Уровень невысокий, но это был тот уровень, который был определен американской стороной", — сказала Захарова.

"Еще раз говорю: все заявления госдепа о том, что американская сторона не была представлена на конгрессе в Сочи в качестве наблюдателя, — неправда", — добавила она.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>