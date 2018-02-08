Российские военные в Хмеймиме провели переговоры со штабом коалиции США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российское командование на авиабазе Хмеймим по установленным каналам провело переговоры с представителями штаба коалиции во главе с США после удара по сирийским ополченцам, сообщает Минобороны России.

"После переговоров российского командования на авиабазе Хмеймим по установленным каналам взаимодействия с представителями штаба сил международной коалиции американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США", — говорится в сообщении.

В ночь на четверг коалиция объявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, передавал, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований. Кроме того, по словам чиновника, коалиция использовала телефонную горячую линию для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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