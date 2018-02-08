Россия обеспокоена воинственной позицией США по сирийскому химдосье

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва обеспокоена, что риторика США по поводу сирийского химического досье становится все более воинственной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Дамаске Александр Кинщак.
Накануне независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.
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МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США и решительно осудил такие заявления.
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