Россия обеспокоена воинственной позицией США по сирийскому химдосье

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва обеспокоена, что риторика США по поводу сирийского химического досье становится все более воинственной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Дамаске Александр Кинщак.

"Тревожит то, что риторика Вашингтона в этой связи становится всё более воинственной. Похоже, там отталкиваются уже даже не от конкретных инцидентов с использованием отравляющих веществ, а от слухов, точнее – от сознательно распространяемой дезинформации", — сказал он.

Накануне независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

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В Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США и решительно осудил такие заявления.

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