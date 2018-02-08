В Анкаре заявили, что обеспокоены ситуацией в Восточной Гуте

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Анкара выражает беспокойство из-за ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, объявленной одной из четырех зон деэскалации в Сирии, и считает, что Дамаск нарушает достигнутые в Астане договоренности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в четверг.
По его словам, только 6 февраля в результате ударов сирийских ВВС в Восточной Гуте погибло более 100 мирных жителей. Аксой также сослался на решение международной независимой комиссии ООН по расследованию преступлений в Сирии начать расследование сообщений по применению правительственными войсками Сирии бочковых бомб с отравляющими веществами в Восточной Гуте и районе Серакиб в провинции Идлиб.
МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
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