В Анкаре заявили, что обеспокоены ситуацией в Восточной Гуте

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Анкара выражает беспокойство из-за ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, объявленной одной из четырех зон деэскалации в Сирии, и считает, что Дамаск нарушает достигнутые в Астане договоренности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в четверг.

"Турция обеспокоена атаками на мирное население Восточной Гуты и гуманитарным кризисом в этом пригороде Дамаска. Действия режима (президента Сирии Башара) Асада противоречат договоренностям, достигнутым в Астане. Турция взаимодействует со странами-гарантами перемирия в Сирии — Россией и Ираном — на всех уровнях и выражает свою обеспокоенность ситуацией", — говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, только 6 февраля в результате ударов сирийских ВВС в Восточной Гуте погибло более 100 мирных жителей. Аксой также сослался на решение международной независимой комиссии ООН по расследованию преступлений в Сирии начать расследование сообщений по применению правительственными войсками Сирии бочковых бомб с отравляющими веществами в Восточной Гуте и районе Серакиб в провинции Идлиб.

Во вторник независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. В комиссии отметили рост числа атак и их жестокости в районе Идлиба и Восточной Гуты, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

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