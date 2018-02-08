Россия выступила против исключения курдов из переговоров по Сирии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия против исключения курдской партии "Демократический союз" (PYD) из каких бы то ни было переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Кинщак.
По его словам, Москва с самого начала сирийского кризиса выступает за то, чтобы в его урегулировании "принимали участие все влиятельные политсилы страны и авторитетные представители этноконфессиональных меньшинств, включая курдов".
В то же время, отметил посол, нужно принимать во внимание и то обстоятельство, что "на внутрисирийской арене ПДС оказалась в изоляции после провозглашения ею в одностороннем порядке в 2016 года проекта "федерализации".
"Попросту говоря, навязала населению подконтрольных территорий (по большей части, кстати, некурдскому) собственную модель управления. Местами силой выдавив законную администрацию, подчиняющуюся Дамаску. Против такого курса единодушно (уникальный случай!) выступили практически все сирийцы, включая и оппозицию — как внутреннюю, так и зарубежную", — заключил посол.
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