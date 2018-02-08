Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за гибели летчика Филипова

Цветы возложенные в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у контрольно-пропускного пункта Краснодарского высшего военного авиационного училища. 7 февраля 2018

Цветы возложенные в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у контрольно-пропускного пункта Краснодарского высшего военного авиационного училища. 7 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика Романа Филипова после атаки боевиков в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии и договорились усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб для борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля. Штурмовик Су-25, на котором он совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", террористы сбили из ПЗРК. Летчик успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес.

После приземления Филипов вступил в бой с террористами и был тяжело ранен. Когда боевики подобрались на несколько десятков метров, майор подорвал себя гранатой.

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