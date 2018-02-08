Путин и Эрдоган обсудили важность соблюдения астанинских договоренностей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган по телефону обсудили важность четкого и неукоснительного соблюдения астанинских договоренностей по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Акцентирована важность четкого и неукоснительного соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН – в русле решений состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оба президента отметили значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Кроме того, в ходе разговора были обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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